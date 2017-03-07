



Makedonya'nın Manastır şehrinde bugün sabahın erken saatlerinde Arnavut Alfabe Müzesine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda binanın dış cephesi, giriş kapısı ve bir penceresi zarar gördü.

Manastır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olay yeri incelemenin sürdüğü ve bölgede güvenliğin sağlandığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre saat 4 sularında gerçekleşen saldırıda kimliği belirsiz kişilerin binaya doğru Molotof Kokteyli attıkları daha sonra ise kapı ve camlara zarar verdikleri tespit edildi. Manastır Emniyet Müdürlüğü ilerleyen saatlerde daha geniş bilgi paylaşacak.



