Manastır’da Osmanlı döneminin en güzel eserlerinden biri olarak gösterilen Subay Evinde, dün öğleden sonra yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahale etmesiyle yangın büyümeden ve binaya zarar vermeden söndürüldü.

Osmanlı döneminden kalma kültür mirası listesinde bulunmasına karşın yenilme çalışması yapılmayan ve güvenliği sağlanmayan binaya giren kimliği belirsiz kişiler, içeride çöpleri yakmak için ateş yaktı. Olay yerinden geçen vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bir dönem görkemli mimarisiyle dikkat çeken Subay Evi, uzun bir süredir kendi haline bırakılmış durumda.

1911 yılında, Manastır Valisi Abdülkerim Paşa tarafından inşaatına başlanan Subay Evi veya diğer adıyla Abdülkerim Paşa Sarayı, 1919 yılında Sırp-Hırvat-Sloven krallığı döneminde tamamlandı.