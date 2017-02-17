Manastır Müzesi, bu yıl içerisinde Kültür Bakanlığı tarafından öngörülen 66 milyon Denarlık destekle 57 proje hayata geçirmeyi hedefliyor.

Manastır Müzesi Müdürü Zoran Altiparmakovski, hayata geçirilecek projeler arasında en önemli değere sahip projelerden birinin İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ün anı odasının da bulunduğu Manastır Müzesinin binasının onarımı olduğunu söyledi.

Altiparmakovski açıklamasında, "Mevzu bahis projeyle, Manastır Müzesinin dış cephesinin onarımı, iç düzenlemesinin yapılması, müze depolarının düzenlenmesi, müze alanının 570 metrekareden bin 200 metrekareye arttırılması ve çatı katında 2 bin metrelik galeri alanının oluşturulması öngörülüyor." dedi.

Bir yandan inşaat ve onarım etkinlikleri duyurulurken diğer yandan da başlanmış inşaat ve onarım çalışmalarının yavaş yürümesi ve durdurulmalarına şahit oluyoruz.



Geçen yıl, Kültür Bakanlığının desteğiyle Manastır'daki Osmanlı yapılarının dış cephelerinin onarımı yapılmaya başlamıştı. Fakat bunlardan sadece biri yeni görünüşe sahip oldu. O da bugün Devlet Müzik Okulu'nun bulunduğu ve Osmanlı döneminde resmi konukları ağırlamak için kullanılan devlet dairesi olarak kullanılan yapıydı. Onarımı tamamlanamayan diğer yapılar arasında Manastır lisesi ve Yeni Cami de bulunuyor.

Manastır'da onarımı tamamlanan yapılar ise Türkiye'nin desteğiyle Haydar Kadı ve İshak Çelebi Camileridir. Ş.M.