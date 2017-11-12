Türk turistler, Eylül ayında da Makedonya’yı en çok ziyaret edenlerin başında yer aldı. Resmi verilere göre Eylül’de 16 bin 252 Türk turist Makedonya’ya gelirken, bu sayı yabancı turistlerin %20,6’sına tekabül ediyor.

Eylül ayında 78 bin 720’si yabancı olmak üzere toplam 104 120 turist ülkemizi ziyaret etti. Yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %29,1 oranında arttı. Geceleme sayısı da %23,1 oranında artarak 242 bin 719 olarak kayda geçti.

Ocak-Eylül ayları arasındaki turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 arttı ve 509 bin 538’i yabancı olmak üzer 818 bin 594 turist olarak açıklandı. Birinci sırada yer alan Türk turistlerin ardından, 6 bin 125’le Sırp, 4 bin 565’le Bulgar ve 4 bin 49’la Polonyalı turistler en çok ziyaret edenler arasında yer aldı.

Eylül ayında yabancı turistlerin yaklaşık yarısının dört yıldızlı otellerde kalmayı tercih ettiği, ikinci sırada 5 ve üçüncü sırada 3 yıldızlı otellerin seçildiği görüldü. Turistler en çok Üsküp ve gölleri ziyaret etti.

Türk Turist Sayısı 100 Bini Geçti

İlk dokuz aylık dönemde Makedonya’ya gelen Türk turist sayısı 111 bin 880 oldu. Aynı dönemde yabancı turist sayısının 509 bin 538 olduğu göze alındığında, Makedonya’ya gelen her beş turistten birinin Türk olduğu göze çarpıyor.