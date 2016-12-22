Son günlerde devam eden soğuk hava dalgası, haftanın ilk iş gününde de etkisin sürdürdü. Sabah saatlerinde birçok şehirde eksi derecelerde sıcaklıklar ölçülürken, Berovo -12’yle ilk sırada yer aldı.

Demir Kapı’da -10, Kumanova, Usrumca ve Manastır’da -9, Kalkandelen, İştip ve Pirlepe’de -8, Üsküp, Mavrovo, Debre ve Gevgeli’de -7, Ohri’de -4 derece ölçüldü.

Gün içerisinde havanın güneşli olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 4 ile9 derece arasında değişecek.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisinin sürdürmesi beklenirken, güneşli ve yer yer parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki iki gün içerisinde hava sıcaklıklarında hafif bir artış öngörülürken, hafif sertlikteki rüzgarların Kuzeydoğudan biraz daha sert esebileceği tahmin ediliyor.