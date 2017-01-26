Makedonya Sendikalar Birliği ve İş Güvenliği Derneği, düzenledikleri toplantıyla iş güvenliği ve çalışanların sağlığını ilgilendiren konuları konuştu.

Toplantıda, iki kurum arasındaki işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığı için geliştirilmesi gerektiği sonucu çıkarken, işçilerin güvenliği konusundaki birçok hususun şirketler düzeyinde halledilebileceği vurgulandı.

İş Güvenliği Derneği Başkanı Milan Petkovski, işverenler için sağlıklı işçilerin önemli olduğunu belirtirken, önlem alma kültürünün gelişmesi gerektiğini söyledi.

İşverenler Derneği Başkanı Angel Dimitrov ise şirketlerde iş güvenliğinin sağlanması için daha fazla kişiye ihtiyaç duyulduğunu kaydederken, Makedonya’daki şirketlerin yasanın istediği şartları yerine getirdiğini ancak önemli olan şeyin bunların uygulanması olduğunu belirtti.

Diğer dernek temsilcileri de iş güvenliği alanında ortak hareket etmenin önemine değindi.