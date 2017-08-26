Bu yıl yaklaşık 800 hacı adayının kutsal topraklara gitmek için başvurduğu Makedonya’da, son kafile bugün Büyük İskender havalimanından uğurlandı.

Üsküp’ten Cidde’ye gidecek olan hacı adayları buradan Mekke’ye geçecek. Makedonyalı hacılar, ibadetlerinin tamamladıktan sonra 11-13 Eylül tarihleri arasında ülkeye dönecek.

Bu yıl 3 bin 900 dolar olarak belirlenen hac ücreti içerisinde vize, gidiş-dönüş uçak bileti ile diğer ziyaretler sırasında kullanılacak araçlar, aşı ve hac ziyareti kapsamında sağlık hizmeti, Mekke ve Medine’de otelde konaklama, ihram ve kurban ve hac vergileri yer alıyor.