Makedonya’nın farklı televizyonlarının 7 gazetecisinden oluşan bir heyet, 19-20 Ocak tarihleri arasında Bursa’nın turistik ve kültürel değerlerini yerinde incelemek ve tanıtım çekimleri yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının misafiri oldu.

İl Müdürü Dr. Abdullah Damar tarafından gazetecilere şehrin turizmi hakkında bilgi verildi.

Dr. Damar, “Yapılan çekimlerin farklı ülke TV kanallarında gösterilmesinin turistik açıdan geri dönüşünün yüksek olacağına inanıyorum. Bu coğrafyada kültür, tarih ve tabiat zenginlikleriyle Bursa’nın özel bir yeri vardır. Biz bu değerlerin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmalıyız” ifadelerini kullandı.





Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü