



Avrupa Birliği ülkelerinde yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 35'ini kadınlar oluştururken, Makedonya'da ise bu oran yüzde 32 oldu.

Avrupa İstatistik Kurumundan (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, 2014'te AB ülkelerinde yaklaşık 7,3 milyon kişi, en az 10 çalışanı olan işletmelerde yöneticilik yaptı.



Yöneticilerin yüzde 65'ini erkekler, yüzde 35'ini ise kadınlar oluşturdu. Böylelikle AB ülkelerindeki her 3 yöneticiden sadece 1'i kadın oldu.

Kadın yönetici oranı yüzde 53 ile en yüksek Letonya'da olurken, bu ülkeyi yüzde 44 ile Bulgaristan ve Polonya, yüzde 43 ile İrlanda, yüzde 42 ile Estonya takip etti.



Makedonya'da kadın yönetici oranı yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti. Makedonya'da 13 bin 995 yöneticinin 4 bin 514'ü kadınlardan oluştu. Erkek yönetici sayısı ise 9 bin 481.

Lüksemburg, Belçika, Avusturya, Almanya, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise kadın yöneticilerin oranı yüzde 25'ten az oldu.