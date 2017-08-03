Birkaç gündür 40 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların yaşandığı Makedonya’da, Kuzey Vardar ve Orhi-Prespa bölgeleri turuncu safhanın etkisinde olacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün sıcaklıklar ülke genelinde 40 dereceyi aşacak. Hava güneşli ve çok sıcak olacak.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi ve özellikle hafta sonu etkili olmasını bekliyor. Tahminlere göre Cumartesi ve Pazar günleri Makedonya’daki en yüksek sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.