Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar bugün de Makedonya genelinde etkili olacak.
Meteorologların tahminlerine göre, bol güneşli bir hava beklerken öğleden sonra dağlık bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıkların 22 ile 27 derece arasında değişmesi bekleniyor.
Üsküp’te de güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak.
Yarın da havaların güneşli olması, öğleden sonra daha yüksek kesimlerde yağmur yaması bekleniyor. Pazar günü havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, Pazartesiden itibaren sıcaklıklar 16 dereceye kadar düşecek.
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