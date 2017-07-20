İki gündür 30 derecenin altında sıcaklıkların yaşandığı Makedonya’da yarından itibaren havalar yeniden ısınacak.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün ülke genelinde en yüksek sıcaklıkları 26 dereceye çıkması beklenirken, hava parçalı bulutlu ve az yağışlı olacak. Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 24 dereceyi görecek.

Yarından itibaren ise hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak. Tahminlere göre Çarşamba ve Perşembe günleri az bulutlu havayla birlikte sıcaklıklar 33 ve 34 derece olacak.

İlerleyen günlerde hava sıcaklıklarının artması da meteorologların tahminleri arasında.