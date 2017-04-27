Hafta başından itibaren güneşli ve sıcak bir havanın etkisinde olan Makedonya’da hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak.

Güneşli havayla birlikte hafif bir rüzgarın da kendini göstermesi beklenirken, başkent Üsküp’ün de aynı şekilde 27 derecelik sıcaklığı göreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre yarın hava sıcaklıkları yine mevsim normallerinin üstünde seyredecek. En yüksek sıcaklıkların 22 ile 29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hava güneşli ve yer yer parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi günü ise bulutların artması ve özellikle Vardar nehri kıyısında yağmur yağışı bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklıkların 21 dereceye düşmesi ve hafif şiddetli yağışların devam etmesi tahminler arasında bulunuyor.