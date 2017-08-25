Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 29 ile 35 derece arasında değişecek.

Başkent Üsküp’te de benzer bir havayla birlikte sıcaklıklar 34 dereceyi görecek.

Yarın ve Pazar günü de güneşli ve sıcak bir hava bekleyen meteorologlar, sıcaklıkların 37 ve 38 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyor.

Ay sonuna kadar ülke genelinde güneşli bir havayla birlikte sabah saatlerinde yer yer 10 derecenin altına düşen sıcaklıkların yaşanacağı öngörülüyor.