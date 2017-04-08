



Türkiye Cumhuriyeti'nde 16 Nisan'da Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak halk oylaması için Makedonya'da 'Evet' mitingi düzenlendi.

Bu akşam başkent Üsküp'teki Bushi otelde gerçekleşen mitinge Türkiye Savunma Bakanlığı Müsteşarı Yahya Coşkun ve AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ensar Topçu da katıldı.

Konuşmacılar Cumartesi ve Pazar günü Üsküp Büyükelçiliğinde gerçekleşecek oylama işleminde Makedonya'daki Türk vatandaşların Evet' oyu kullanmaları çağrısında bulundu.