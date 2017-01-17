Merkezi Kayıt Kuruluşunun 2015 yılı verilerine göre Makedonya Cumhuriyeti'nde toplam 14 bin 245 kayıtlı sivil toplum kuruluşu ve vakıf yer alıyor.

Günlük Vest Gazetesinin yaptığı araştırmaya göre sivil toplum kuruluşları ve vakıflar yasası kapsamında sivil toplum kuruluşları 2010 yılından itibaren yeniden kayıt yapmaları gerekiyor. Fakat bu kurala sadece 4 bin 547 kuruluş uyarak kaydını yeniden yaptırdı. Aynı yasaya göre geliri 2 bin 500 Euro'nun üstünde olan kuruluşlar bunu Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kamu Gelirleri İdaresine bildirmeleri gerekiyor.

Vest gazetesinde yer alan haberde toplam 3 bin 938 dernek ve vakıf her yıl gelirlerini bu iki kuruma bildiriyor. Bu doğrultuda ülkede yaklaşık 4 bin aktif sivil toplum kuruluşu ve vakıfların olduğu söylenebilir.

Haberde ayrıca Makedonya'da sivil toplum sektöründe yaklaşık 50 Milyon Euro gelir elde edildiği de yer alıyor.

'Vest' gazetesinin araştırmasında Makedonya'da yıllık bütçeleri yaklaşık 5 Milyon Euro olan kuruluşlar da belirtiliyor. Beş vakıf arasında birinci sırada Açık Toplum Vakfı, ikinci sırada 'Üsküp' Eğitim ve Kültür Vakfı, üçüncü sırada İslam Medeniyeti Vakfı, dördüncü sırada Çar Konstantin Vakfı ve beşinci sırada Makedonya Futbol Federasyonu yer alıyor.