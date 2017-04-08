Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre depremin merkez üssün Arnavutluk başkenti Tiran'ın 55 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Depremin şiddeti ise 5.2 olduğu öğrenildi.
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