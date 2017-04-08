Üsküp ve Batı Makedonya bölgesinde bugün saat 16.00 civarında deprem hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre depremin merkez üssün Arnavutluk başkenti Tiran'ın 55 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Depremin şiddeti ise 5.2 olduğu öğrenildi.