Ocak ayı maaşlarını almadıkları gerekçesiyle iki hafta boyunca grev yapan Makedonya Demiryolları çalışanları dün akşam grevlerini sonlandırdı. Dün akşam yük trenleri bu sabah ise yolcu trenleri seferlerini başlattı.
Demiryolu çalışanlarının temsilcisi Duşko Çarakovski yaptığı açıklamada Makedonya Demiryolları Müdürü ile yaptıkları görüşmede uzlaşıya vardıklarını hesaplarına Ocak ayı maaşının ikinci bölüm olarak 10 biner denar yatacağını ifade etti.
Çakarovski ayrıca Şubat ayı maaşının ise Mart ayı sonuna kadar hesaba yatması konusunda da uzlaştıklarını aksi taktirde 5 Nisanda yine greve çıkacaklarını söyledi.
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