Hafta başından itibaren etkili olan mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar bugün de devam edecek.

Hidrometeoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında değişecek. Başkent Üsküp’te güneşli havayla birlikte en yüksek sıcaklık 25 dereceyi görecek.

Güneşli ve sıcak havaların hafif bir düşüşle hafta sonuna kadar etkili olacağı tahminde bulunuluyor. Ancak önümüzdeki haftanın başından itibaren sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanacak. 20 derecenin altına düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte çok bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.