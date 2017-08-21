15 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar devam ederken, Devlet Seçim Komisyonu bugünden itibaren seçmen kütüğünü kamuoyunun dikkatine sundu.

Seçmen kütüğünde 1 milyon 816 bin 127 seçmen yer alırken, adreslerinin belli olmaması, ölüm, vatandaşlıktan çıkma gibi nedenlerle 11 bin 346’sı eklenmedi.

Devlet Seçim Komisyonundan, dün düzenlediği oturumda açıklanan ilk sayının net olmadığını, İçişleri Bakanlığı ile Devlet İstatistik Kurumundan gelen bilgiler örtüşmediği için seçmen kütüğündeki tüm isimlerin üzerinden geçilmesi gerektiği duyuruldu.

Seçmen kütüğü, 9 Eylül’e kadar değişikliklere açık kalacak.