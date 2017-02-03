Yunan çiftçilerin başlattığı yol kapatma eylemleri beşinci gününe ulaştı. Traktörleri yollara çıkaran çiftçilerin grevi ne zamana kadar sürdürecekleri bilinmiyor.
Hatırlanacağı üzere grev 30 Ocak Pazartesi günü başlamıştı.
Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar ise Doyran ve Mecitliya sınır kapılarına yönlendiriliyor.
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