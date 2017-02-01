Makedonya ile Yunanistan'ı kara ulaşımını bağlayan Evzoni sınır kapısı bugün de Yunanistanlı çiftçilerin grevi nedeniyle hala kapalı olduğu öğrenildi. Araçlar iki yönde de sınır kapısını geçemiyor.
Pazartesi 16.30'da başlayan grevin ne zamana kadar süreceği ise bilinmiyor.
Yunanistan'a geçmek isteyenler, Doyran ve Mecitliya sınır kapılarını kullanmak zorunda.
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