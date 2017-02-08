



Yunanistanlı çiftçilerin geçen hafta itibariyle başlattıkları grev nedeniyle Makedonya-Yunanistan sınır kapısı hala kapalı. Yol kapatma eylemi yapan çiftçiler Bogorodica-Evzoni sınır kapısından da geçişlere izin vermiyor.

Araçlar, geçiş için Doyran ve Mecitliya sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Bu grev Makedonya sanayisini de olumsuz etkiledi. Selanik Limanından gelen yaklaşık 120 ton mal hala giriş için bekliyor.