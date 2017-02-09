Yunanistan'da çiftçilerin başlattığı grev devam ediyor. Yol kapatma eylemi yapan çiftçiler Makedonya -Yunanistan arasındaki Evzoni sınır kapısını da kapatıyor. Geçen hafta Pazartesi günü başlayan grevin ne zamana kadar süreceği ise bilinmiyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen araçlar ise Doyran ve Mecitiliya sınır kapılarını kullanıyorlar.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) yaptığı açıklamada Popova Şapa yolunda meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü ifade edildi. Diğer yollarda ise herhangi bir engel bulunmuyor.