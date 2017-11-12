Yunanistan’da gümrük çalışanlarının greve gitmesiyle dün gün boyunca kapanan sınır kapılarında bugün trafik normale döndü.
Dün grev nedeniyle saat 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Evzoni sınır kapısından belli aralıklarla Doyran ve Mecitliya sınır kapılarında ise geçiş izni verilmiyordu.
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