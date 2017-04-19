Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak.

Doğu Makedonya’da özellikle öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Kuzeyden de sert rüzgarlar eseceği tahmin ediliyor. Meteorologlar, yağışların metrekare başına 25 litreye ulaşabileceğini kaydediyor.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 12 ile 20 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Başkent Üsküp’te de bulutlu ve yğaışlı bir hava öngörülürken, en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak.

Tahminlere göre yarın benzer bir hava beklenirken, yağışlar şiddetinin azaltacak ve sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek.

Cuma ve Cumartesi günü ise sabah saatlerinde bazı bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altına inecek. Söz konusu günlerde en yüksek sıcaklıkların 15 dereceyi geçmesi beklenmezken, parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava hakim olacak.