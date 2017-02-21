Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recep ve beraberindeki heyet, Belgrad’ta resmi temaslarda bulundu.
Recepi, Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufoviç ve müftülerle görüştü.
Görüşmede, Makedonya ve Sırbistan’daki Müslümanlara yönelik ortak çalışmalar yapılması için yapılabilecekler konuşuldu.
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