Dünden itibaren kendinin daha da belli eden soğuk hava dalgası bu sabah kendini iyice hissettirdi. Makedonya’nın dört bir yanında sabah saatlerinde sıfırın altında dereceler ölçüldü.

Meteoroloji idaresinin verilerine göre Kriva Palanka ve Berovo -13’le sabaha başlarken, İştip, Kumanova, Mavrova, Lazaropole ve Pirlepe’de hava sıcaklıkları-10 dereceye düştü. Kalkandelen ve Manastır -9, Üsküp, Debre, Ustrumca ve Vinica -8, Ohri ve Gevgeli -6 ile Debre’de -3 derece ölçüldü.

Bu süre zarfında ülke genelinde yağışlar yaşanmazken, meteorologlar gün içerisinde güneşli ve yer yer paralı bulutlu bir hava tahmininde bulunuyor. Bugün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ile 8 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının Pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi, hava sıcaklıklarının -10 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.