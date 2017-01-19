



Güncellenen en son verilere göre Almanya vatandaşları dünyanın en güçlü pasaportuna sahip. Makedonya pasaportu ise 41. sırada.

Vize serbestisi puanına göre yapılan sıralamada birinci sırada 158 ülkeye vize gerekmeyen Almanya pasaportu yer alırken, ikinci sırada 157 ülkeye vize gerekmeyen İsveç ve Singapur pasaportları, üçüncü sırada da 156 ülkeye vize gerekmeyen Danimarka, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık ve ABD pasaportları yer alıyor.

Makedonya Pasaportu 41. Sırada

41. sırada yer alan Makedonya pasaportunun vize serbestisi puanı 106 olarak belirtiliyor. Makedonya'nın hemen ardından ise 42 sırada Türkiye geliyor. Türkiye'nin vize serbestisi puanı 104 olarak beliriliyor. Türkiye ise 42. sırayı Moldova ve Kolombiya'yla paylaşıyor.

Sıralamadaki en son ülkeler arasında Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan yer alıyor. 29 vize serbestisi puanıyla Suriye 95. sırada, 28 vize serbestisi puanıyla Irak 96. sırada, 26 puanla Pakistan 97. sırada ve 23 puanla 98. ve son sırada Afganistan yer alıyor.

Hangi Ülkelere Vizesiz Seyahat Edebiliriz

Makedonya vatandaşları toplam 70 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorken, 34 ülkeye giriş için yerinde vize alma imkanı bulunuyor.

Vizesiz seyahat edebildiğimiz ülkeler arasında Arnavutluk, Andora, Arjantin, Avusturya, Bahama, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çile, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek, Danimarka, Dominik, Ekvator, El Salvador, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gambia, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Honk Kong, Macaristan, İzlanda, Endonezya, İsrail, İtalya, Japonya, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Malezya, Malta, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Hollanda, Nikaragua, Norveç, Oman, Filistin, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, St. Vincent and the Grenadines, İsveç, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve Vatikan yer alıyor.