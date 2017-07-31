Yaz tatillerinin başlamasıyla birlikte genelde Türkiye’ye giden gurbetçiler nedeniyle Makedonya’daki otoyollarda trafik yoğunluğu da arttı.

Özellikle trafiğin en çok olduğu Cuma ve Cumartesi günü buna bağlı olarak kazalar da artarken, uzmanlar sürücülere bir dizi tavsiyelerde bulunuyor.



Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliğinin (AMSM) bu sabahki açıklamasına göre Makedonya genelindeki yollarda trafik yoğunlu orta derece olarak açıklandı. Sınır geçişlerinde de bir yoğunluk olduğu ancak bekleme süresinin Makedonya tarafında az olduğu kaydedildi.

AMSM, otoyollarda süren çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.