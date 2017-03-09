Makedonya Cumhuriyeti Ordusu'na (ARM) bugün katılacak olan yeni 90 profesyonel askerlerin kabulü nedeniyle Üsküp'teki İlinden Kışlasında tören düzenlenecek.
Kabul töreninde askerlere Savunma Bakanı Zoran Yolevski'nin hitap etmesi bekleniyor. Törende ayrıca Savunma Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcililer de yer alacak.
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