Bakanlar Kurulu, dün gerçekleştirdiği oturumda ordunun Makedonski Brod başta olmak üzere diğer orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılması kararını aldı.

İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugarevski, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Lyupço Nikolovski, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Tsarovska, Krizle Mücadele Merkezi Müdürü Agron Bucaku, Cumhurbaşkanı kabinesi ve ordu temsilcilerinden oluşan Krizle Mücadele ve İdare Komitesine, orman yangınlarını söndürmek için acil eylem planı oluşturması görevi verildi.

İçişleri Bakanının orman yangınlarının bulunduğu bölgelerde, ilgili kurumların temsilcileriyle daha sık ziyaretlerde bulunması bekleniyor.