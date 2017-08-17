1992 yılında kurulan Makedonya Cumhuriyeti Ordusu (ARM), 25. yaş günü etkinlikleri kapsamında bugün sergi açtı.

Askeri Müze ve Makedonya Müzesi ortaklığında hazırlanan serginin açılışına Meclis Başkanı Talat Caferi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Başbakan Yardımcısı Hazbi Lika, Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Metodiya Veliçkovski, ordu generalleri ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı.



Makedonya ordusunun 18 Ağustos 1992’de kurulduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, ordunun tüm başarıları, sorunları, kaybettiklerinin ülkenin ve dünyanın güvenliği için olduğunu söyledi.



Şekerinska, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın iyiliği için dini ve milli ayrım gözetmeksizin bugün her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Hep birlikte, AB ve NATO üyesi olacak ülkemizin bayrağı altında birlikte gururla durabilmemiz için buna ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından serginin resmi açılışı yapıldı ve katılımcılar sergiyi gezme fırsatı buldu.



Fotoğraf, üniformalar, madalyalar, çeşitli askeri malzeme ve silahların yer aldığı sergi, Üsküp Türk çarşısındaki Makedonya Müzesinde bir ay boyunca açık kalacak.