ABD’nin düşünce kuruluşlarından biri olan Freedom House, “2017 Kürsel Özgürlük Raporu”nu yayınladı.

Buna göre Makedonya 100 üzerinden topladığı 57 puanla “kısmen özgür” ülkeler arasında yer aldı. Diğer bölge ülkelerinden Hırvatistan 87, Yunanistan 84, Bulgaristan 80 ve Sırbistan 76 puanla “özgür”, Karadağ 69, Arnavutluk 68, Bosna Hersek 55, Kosova 52 puanla “kısmen özgür” olaran nitelendirildi.

Raporda, küresel özgürlüğün 11 yıldır üst üste düşüşte olduğu, özgür olarak yer alan Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Macaristan, Polonya, Sırbistan, İspanya, Güney Kore ve ABD’de milliyetçi politikaların yükselişine dikkat çekildi.

195 ülkenin değerlendirmeye alındığı Freedom House raporuna göre, dünyadaki ülkelerin 87’si (%45) özgür, 59’u (%30) kısmen özgür ve 49’u (%25) özgür değil.

Suriye, -1 puanla en son sırada yer alırken, Eritre, Kuzey Kore, Özbekistan ve Güney Sudan gibi ülkeler takip etti.

İlk beş sırada ise Finlandiya, Norveç, İsveç, Kanada ve Hollanda yer aldı.