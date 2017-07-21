Dünya Sağlık Örgütünün çıkarttığı Tobacco Atlas dergisinin verilerine göre Makedonya kişi başına sigara tüketimi açısından dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

Makedonya’da bir sigara kullanıcısı yılda ortalama 2732 dal (136 paket) sigara içiyor. Makedonya’nın önünde 4124 dal sigarayla Karadağlılar, 3830 dal sigarayla Belaruslular ve 3023 dal sigarayla Lübnanlılar yer alıyor. Bir Rus yılda ortalama 2690, Sloven 2637, Belçikalı 2353, Çinli 2249, Boşnak 2239, Çek 2194, Kazak 2156, Azeri 2144, Koreli 2072, Yunan 2086 dal sigara içiyor.

Makedonya’daki erkekleri %46’sı, kadınların ise 26,8’i sigara kullanıyor. Bu da dünya ortalamasının üzerinde gösteriliyor.







Not: Veriler, 2014 yılının araştırma sonuçları olup 15 yaşın üstünde sigara kullanları içermektedir.