Ülke genelinde beklenen kar yağışları dün gece itibariyle başladı.

Makedonya’nın birçok şehrinde halk güne kar örtüsüyle başlarken, özellikle daha büyük şehirlerde trafik yoğunluğu görüldü.

Kar yağışlarının başkent Üsküp ve diğer şehirlerde gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Cuma günü de kar yağışlarının devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıkları -15 dereceye kadar düşecek.

Meteorologların tahminlerine göre Cumartesi ve Pazar günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, sıcaklıklar -20’lere kadar düşecek.