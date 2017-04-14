Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, 16 Nisan referandumu öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla Büyükelçi Tülin Erkal Kara’ya bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek manada demokratikleşmesi ve bütün prangalarından kurtulması amacıyla 16 Nisan’da düzenlenecek olan referandumla ilgili, tarafımızı belli etmek ve sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber olduğumuzu ifade etmek adına, kendilerini çok sevdiğimiz ve hürmet ettiğimiz Sayın T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarafınızdan ulaştırılmak üzere deste yazımızı ekte ilginize sunuyorum.

Başarılı olacağına kesin gözüyle baktığımız bu referandumun hem Türkiye Cumhuriyeti Devletine hem İslam Alemine hem Balkanlara hem de bütün dünyadaki mazlumlara bir ümit ışığı ve rehber olmasını temenni ediyorum.”