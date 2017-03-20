Kuzey yarımkürede bugün itibariyle başlayan ilkbahar mevsimi, Makedonya’ya güneşli bir hava getirdi.
Gün içerisinde bol güneşli bir hava bekleyen meteorologlar, en yüksek sıcaklıkların 18 ile 24 derece arasında değişeceğini tahmin ediyor. Başkent Üsküp’te en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.
Havaların hafta içi ülke genelinde güneşli olacağı öngörülürken, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üstünde olacak. Perşembe günü Batı kesimlerde hafif yağmur yağışı beklentisi de mevcut.
Makedonya İlkbahara Güneşli Girdi
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