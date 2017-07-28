



Bugün Deve Bayır sınır kapısı üzerinden 20 askeri araç ile birlikte toplam 300 ABD Silahlı Kuvvetleri mensubu Makedonya Ordusu mensuplarıyla ortak tatbikata katılmak üzere Makedonya’ya giriş yapacak.

Kumanova şehrinde gerçekleşecek törenin ardından Makedonya ve ABD ordusunun ortak tatbikatı Krivolak’ta başlayacak. Daha sonra ise Makedonya genelinde ABD Ordusuna ait askeri araçların tanıtımı da yapılacak.