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11 Nisan 2017 Salı

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“Makedonya ile ABD Orduları Arasındaki İşbirliği Üst Düzeyde”

Savunma Bakanı Zoran Yolevski, bugün makamında ABD’nin Avrupa’dan Sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Tim McGuire’yi kabul etti.

11 Nisan 2017 Salı 16:13
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“Makedonya ile ABD Orduları Arasındaki İşbirliği Üst Düzeyde”

 

Savunma Bakanı Zoran Yolevski, bugün makamında ABD’nin Avrupa’dan Sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Tim McGuire’yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yolevski’nin ABD’yle askeri alanda var olan iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, özellikle “Kararlı Destek” misyonu kapsamında yapılan eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Tümgeneral McGuire, Makedonya ordusunun geleceğinde önemli rol alacak olan subayların barış misyonlarına gönderilmesinin öneminin altını çizdi.

İkili, Makedonya ile ABD arasında var olan iyi askeri ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Görüşmede, Krivolak üssünün ABD tarafından kullanılması ve burada iki ülke ordularının ortak eğitim faaliyetleri yapması da gündeme geldi.

 

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