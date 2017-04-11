Savunma Bakanı Zoran Yolevski, bugün makamında ABD’nin Avrupa’dan Sorumlu Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Tim McGuire’yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yolevski’nin ABD’yle askeri alanda var olan iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, özellikle “Kararlı Destek” misyonu kapsamında yapılan eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptığı belirtildi.
Tümgeneral McGuire, Makedonya ordusunun geleceğinde önemli rol alacak olan subayların barış misyonlarına gönderilmesinin öneminin altını çizdi.
İkili, Makedonya ile ABD arasında var olan iyi askeri ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı.
Görüşmede, Krivolak üssünün ABD tarafından kullanılması ve burada iki ülke ordularının ortak eğitim faaliyetleri yapması da gündeme geldi.
“Makedonya ile ABD Orduları Arasındaki İşbirliği...
Üsküp Şehir Belediyesi'nden Bisiklet Alımına...
Banka Çalışanı 2 Milyon Frank Çalarak Kaçtı
ABD Komutanı Timothy Mcguire'dan Makedonya Ziyareti
Sıcaklıklar 25 Dereceye Kadar Çıkacak
Mavrova-Debre Yolunda Uzun Kuyruklar Oluşuyor
Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümü...
Havalar Isınıyor; Sıcaklıklar 23 Dereceye...
Yorumlar