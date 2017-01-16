Ülke genelinde etkili olan kar yağışları yine her yeri beyaza bürüdü.

Gece saatlerinde başlayan ve halen yağmaya devam eden kar nedeniyle, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Hidrometeoroloji İdaresinin verilerine göre Mavrova’da sabah saatlerinde sıcaklık -10 dereceye düştü. Ustrumca -8, Kriva Palanka-7, Kalkandelen ve Kruşova -6,Kumanova 5, Üsküp ve İştip -4, Manastır ve Ohri -2, Gevgeli 0 ve Doyran 1 dereceyle güne başladı.

Lazaropole’deki kar kalınlığı 66 santimetreye ulaşırken, Mavrova’da 54, Pojarane’de 31, Kruşova ve Debre’de 18, Kalkandelen’de 16 santim olarak ölçüldü.

Meteorologlar, kar yağışlarının gün boyunca devam etmesinin ve özellikle Kuzey ile Batı kesimlerde daha etkili olmasını bekliyor. En yüksek hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arasında değişecek.

Bulutlu bir hava tahmin edilen Üsküp’te belli aralıklarla kar yağacak ve en yüksek sıcaklık 1 dereceye kadar çıkacak.

Meteorologlar, kar yağışlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Özellikle Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece Güney kesimler başta olmak üzere ülke genelinde kar yağışları hızlanacak. Bu günler içerisinde hava sıcaklıklarının -3 ile 4 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülürken, hava sıcaklıklarının da artacağı tahmin ediliyor.