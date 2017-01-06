Makedonya genelinde bulutlu ve soğuk hava hakim olurken, bazı kesimlerde hafif kar yağışları devam ediyor.

Mavrova ve Kurşova’da sabah saatlerinde ölçümlerde -10 dereceyle en soğuk yerler olarak göze çarparken, Mavrova’daki kar kalınlığı 74 santimetre oldu.

Kar yağışlarının durduğu Güneydoğu bölgesinde kuzeyden esen rüzgarlar etkili olurken, aynı rüzgarlar Makedonya genelinde daha yüksek dağlarda da hissediliyor.

Sadece Gevgeli’de halk güne 0 dereceyle başlarken, diğer şehirlerde sıfırın altında olduğu açıklandı.

Mavrova’nın yanı sıra kar kalınlığı Pojarane’de 65, Lazaropole’de 52, Kalkandelen’de 40, Kriva Palanka’da 26, Kruşova’da 23, Manastır’da 21, Ohri’de 20, Üsküp ve Kumanova’da 18, İştip’te 17, Pirlepe’de 14 santimetre olarak ölçüldü.

Gün içerisinde bulutlu ve soğuk havanın ülke çapında etkili olması beklenirken, kar yağışları hafif şiddetle öğleden önce yağacak. En yüksek hava sıcaklıklarının -10 ile -3 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Üsküp’teki en yüksek hava sıcaklığı -7 olacak.