Krizle Mücadele Merkezi, son birkaç haftadır meydana gelen orman yangınlarının bir bölümünün söndürüldüğünü geri kalanının ise kontrol altına alındığını açıkladı.

Popadiya, Bogomila ve Galişte köyü yakınlıklarında dün yapılan yangın söndürme çalışmaları sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.

Krizle Mücadele Merkezinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Kruşevitsa, Bontse, Nikodin, Norovo ve Kovanets köylerindeki yangınlar da söndürüldü.

Geçtiğimiz hafta söndürülen ancak yeniden başlayan Majuçişte, Mara Morani ve Gorno Selo köyleri yakınlarındaki yangında kuru ot yandığı ve ilgili ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.