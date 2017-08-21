Meteoroloji İdaresi, bugün Makedonya genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava beklentisi olduğunu açıkladı.

Yağmurların Vardar nehri kıyısı ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında değişecek.

Başkent Üsküp’te benzer bir havayla birlikte sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

Meteorologlar, yarın ve Çarşamba günü de parçalı bulutlu bir havayla birlikte en yüksek sıcaklıkların 30 ile 32 dereceyi görmesinin bekleniyor. Perşembe gününden hafta sonuna kadar sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.