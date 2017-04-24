Geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde sıfırın altında dereceleri gören Makedonya’da, bu hafta havaların ısınması bekleniyor.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Batı ve orta kesimlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğu ve güney bölgelerinde güneş kendini gösterecek. En yüksek sıcaklıklar 11 ile 21 derece arasında değişecek.

Başkent Üsküp’te parçalı bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Yarın az bulutlu bir havanının yanı sıra sıcaklıkların 16 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarının birkaç derece artacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü sıcaklıkların 25, Peşembe günü ise 27 dereceye çıkacağı meteorolojinin tahminleri arasında yer alıyor.