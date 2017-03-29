Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 14 ile 21 derece arasında değişecek.
Başkent Üsküp’te orta şiddetli Kuzeyden esen bir rüzgara rağmen hava sıcaklıkları 20 dereceyi görecek.
Sıcaklıkların yarın parçalı bulut bir havayla birlikte 23 dereceye çıkması bekleniyor. Cuma günü 19 dereceye çıkacak olan en yüksek sıcaklıklar, güneydoğudaki yağmur beklentisi hariç, geri kalan kısımlarda parçalı bulut olacak.
Hafta sonunda güneş yine kendinin gösterecek ve sıcaklıklar 20 derecenin üstünde seyredecek.
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