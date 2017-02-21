Aralık ve Ocak ayı maaşlarını alamayan Makedonya Demiryollarının 2 bin 600 çalışanı bugün de greve devam ediyor. Yük ve yolcu tren seferlerinin tamamı bugün de iptal edilirken, sendika Makedonya Demiryollarının işçilerin maaşlarının yatırılmasını istiyor.

Grevin maaşların ödenene kadar devam edeceğini kaydeden sendika temsilcileri, bu süre zarfında seferlerin iptal edeceğini açıkladı. Sendika, Makedonya’daki şirketlerin büyük bir bölümünün hammadde için yük trenlerini kullandığını, bunun ekonomiye zararlarının büyük olacağını da belirtti.

Makedonya Demiryollarının yönetimi ise dün hükümet yetkilileriyle masaya oturarak konuyu görüştü ancak ne tür kararlar alındığı açıklanmadı.

Gayrı resmi bilgilere göre yönetim, çalışanlara Aralık ayı maaşının ikinci bölümünün bu hafta, Ocak ayı maaşının ise ay sonuna kadar ödenmesini teklif etti.