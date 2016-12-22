Arnavutluk sınır polisi, Makedonya sınırlarına çok sayıda esrar kaçırarak geçmek isteyen bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs, atla toplam 122 kilo keneviri Makedonya sınırlarına geçirmek isterken göz altına alındı.

Yapılan açıklamada şahısın sınır polisini fark ettiği anda elindeki atı ve malları bırakıp kaçmaya başladığı fakat diğer ekipler tarafından yakalandığı belirtildi.

Olayın Arnavutluk'un sınır köyü Kloboçişta ile Debre yakınlarındaki sınır köyü Banyişte arasında yaşandığı öğrenildi.