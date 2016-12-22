Yapılan açıklamada şahısın sınır polisini fark ettiği anda elindeki atı ve malları bırakıp kaçmaya başladığı fakat diğer ekipler tarafından yakalandığı belirtildi.
Olayın Arnavutluk'un sınır köyü Kloboçişta ile Debre yakınlarındaki sınır köyü Banyişte arasında yaşandığı öğrenildi.
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