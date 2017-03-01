Ülkedeki siyasi gerginlik toplumun her kesiminde kendini hissettiriyor.

Dün akşam saat 19.15’te Merkez Bankasının yanında bulunan otobüs durağında 18 yaşından küçük Makedon ve Arnavut gençlerden oluşan iki grup kavga etti.

Kavgada 17 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servise götürüldü.

Olaya karışanlardan bir bölümünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği polis kaynaklarından bildiriliyor.