Dün Üsküp’te protesto yürüyüşü gerçekleştiren “Ortak Makedonya İçin” isimli halk inisiyatifi, bugün Pirlepe, Manastır, Kırçova, İştip ve Kumanova’da sokaklara çıkacak.

Yerel derneklerin de katılımının sağlanması beklenen protestoda, Arnavut partilerinin taleplerinin Makedon partileri tarafından reddedilmesi isteniyor. Protestocular, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu taleplerin geri çevrilmesi ve ülkenin üniter yapısının korunması gerektiği görüşünü taşıyor.

Üsküp’te düzenlenen protestolarda, bu tür eylemlerin talepleri yerine getirilene kadar her gün devam edeceği belirtildi.